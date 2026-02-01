阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、“育成の星”の台頭を期待した。育成では伊藤稜と嶋村が宜野座組スタート。伊藤稜は５年目の左腕で、２年目の嶋村は打力が武器の捕手だ。現時点で支配下選手の枠は残り５。指揮官は「彼ら次第ですね」と強調した。昨季は春季キャンプを経て３月に工藤が支配下選手契約を締結。早川も７月に背番号が２桁になった。求めるのは、思い通りにいかなかった時の姿勢だ。「チームプレーを含めて