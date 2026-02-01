俳優の中村雅俊（75）が31日、都内で監督・主演映画「五十年目の俺たちの旅」の“生誕記念”舞台あいさつに登壇した。1日が誕生日のため開催されたが、「世の中的には凄いおじいちゃんだからねえ」と照れ笑い。サプライズで「俺たちの旅」が「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長期間」（50年と94日）としてギネス世界記録に認定されたことも発表。盟友の田中健（74）、秋野太作（82）も