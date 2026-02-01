東京メインの根岸SはAIも頭を悩ます大混戦。指数80でトップタイが2頭。さらに指数78で2頭が並び、まさに実力拮抗（きっこう）の好カードだ。◎はダノンフィーゴ。直近5戦は全てダート1400メートル戦で【4・0・1・0】の快進撃。オープン昇級初戦の前走も鮮やかに差し切った。指数同点の○オメガギネスは東京でオープン2勝、重賞でも3度の2着がある実力馬。▲ロードフォンスは舞台実績【3・2・1・1】、☆エンペラーワケアは当レ