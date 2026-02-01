京都5R・新馬戦（芝2000メートル）は、五分のスタートから内でリズム良く運んだバリオス（牡＝武幸、父キタサンブラック）が直線で外から鋭く伸びて差し切った。1番人気に応えた高杉は「後ろを気にするなどテンションが課題だけど、競馬は上手に走ってくれた」と素質を評価。半兄ヘリオスは芝で勝ち上がるもダートのオープン特別を4勝している。成長力のある血統で今後が楽しみだ。