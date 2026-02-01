京都3Rでゴディアンフィンチが1着となり、騎乗した横山和生（32）は現役38人目となるJRA通算500勝を達成（6608戦目）。横山和は「あっという間にここまで来てしまったなという気持ち。いろいろな人との縁や馬のおかげで、ここまで来ることができた。感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。