“ゾンビタバコ”などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして逮捕された広島・羽月容疑者に関して、阪神もキャンプイン前日に沖縄のチーム宿舎で行った全体ミーティングで選手への注意喚起を促した。「社会人としてあるまじき行動というか、そういうことは言われた」と村上選手会長は明かし、「全員がしっかり自覚を持って、タイガースの一員ということを思いながらやっていけたら」と気持ちを引き締めていた。