巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が３１日、ストライク先行で真っ向勝負を仕掛けていくと誓った。春季キャンプでは今年もキャンプ期間中に紅白戦が組み込まれる予定。首脳陣に目標の「開幕ローテーション入り」を直接アピールできる絶好のチャンスだ。「今までやってきたことをしっかり出せるように」と左腕。同じく１軍スタートのドラ２・田和やドラ３・山城とともに、異例となる新人３投手の開幕１軍入りを目指す。