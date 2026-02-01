歌手の氷川きよし（48）が31日、東京・明治座でこの日開幕した座長公演の取材会に出席した。自身の4年ぶりの明治座公演で、代表曲「白雲の城」をモチーフにしたオリジナル時代劇とコンサートの2部構成。「この年齢になると、“時代劇いいなあ”って思ってくる」としみじみ。コンサートは着物や和楽器などを用いた演出となっており、「日本の伝統をアピールすることは大事」と力強く語った。東京公演は同所で2月18日まで。