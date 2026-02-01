阪神・平田2軍監督はキャンプインを控えた31日に取材に応じた。以下、一問一答。――今年は木浪、梅野らもいるが「やることはみんな、自分たちで分かってるしね。それは仕上げていくだけですよ」――もう一緒に練習「もちろん。チームプレーとかいろいろありますので、若手じゃないんだから。彼らはもう自分でやること分かっている選手ばっかりだし。逆にね、若い選手たちの見本になるような選手ばっかりなんでね。う