ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲがきょう１日、初の東京ドーム公演「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥ２０２６ＥＮＥＲＧＹ」を開催する。２０２２年４月のデビューから４年弱でたどりついた夢の舞台。開催に際し、メンバー７人が意気込みとふるっぱー（ファンの総称）へのメッセージを寄せた。着実にスターダムを駆け上がる７人が、夢のステージに立つ。デビューから４年弱での東京ドーム公演。仲川瑠夏