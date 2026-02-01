阪神・森下がメリハリ調整でWBCに備える。キャンプイン前日は「休みは休まないと。毎日動いていたらケガをするので」と静養にあて、心身をリセット。侍ジャパンに選出され、3月には第6回WBC出場を控える中でも「キャンプはキャンプで、WBCが始まったらそういう感じです」と自分のペースで調整を続けていく。先乗り合同自主トレでは、初日から快音を連発するなど好調をアピール。その中でも「シーズンは4月からなので、そこまで