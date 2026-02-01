就任２年目のオリックス・岸田護監督が３１日、キャンプ前日の全体ミーティングで「去年の悔しさを持って、全員が優勝を目指してやるしかない」と訴えた。さらに「守備、走塁というところを多く」と弱点克服へ徹底的に鍛え上げる。また、久保球団副本部長は広島の羽月容疑者の逮捕を受け「ひとごとではなく高い意識を持ちなさい」と注意喚起。今後も研修会等でレクチャーしていく方針だ。