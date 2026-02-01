リーグ連覇へ、その先頭に立つのが昨季に最多勝、最多奪三振、勝率第1位のタイトルを獲得した阪神・村上だ。新たに選手会長も務める27歳のエースは決意を示した。「選手としてやることは変わらない。しっかり練習をやっていきたいと思いますし、あとは周りを見ながらやっていければ」キャンプイン前日の31日は、全体ミーティングに参加。今朝丸や門別など多くの若手が宜野座組に抜てきされた中で、「やりやすい雰囲気はつく