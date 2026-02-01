ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１月３１日、那覇市の波上宮を参拝。キャンプ恒例となった“金のつば九郎”にも遭遇し、人気を勝ち取る決意を口にした。金色に光る球団マスコットを目の当たりに心境を明かした。「１番人気のマスコット。彼に負けないように。何とか私も食い込んでいこうかなと」。活動休止となっていた球団トップクラスの人気を誇るつば九郎が今季から復活。猛追する形で人気だった村上は、米大リーグ・ホワ