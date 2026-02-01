野手転向後初めて春季キャンプに臨む阪神・西純は、米国の有名野球研究施設「ドライブライン」流で打者の下地をつくったことを明かした。伊丹空港で取材に応じ、1月に実施した楽天・黒川、安田との合同自主トレの成果に自信をみせた。「他球団ですけど、黒川が去年、ドライブラインに行って、いろいろ学んで来たので。そのへんの知識がいろいろあったので、勉強しながらやりました」科学的なアプローチで知られ、米大リーグ