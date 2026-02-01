巨人の阿部慎之助監督（４６）が１月３１日、宮崎神宮を参拝し、覚悟のキャンプインへ視線を鋭くした。高まる感情を抑えながら、鳴らしたのは競争のゴングだ。「本当にもう、白紙です。みんなにチャンスがある。そういう形でスタートを切りたい」。新生ジャイアンツとして覇権奪還を誓う。年が明けてから、何度も言葉にしてきた「新しいジャイアンツを作る」という目標がある。阿部監督は「とにかくもうやるしかありません。自