新助っ人のルーカスがドクターKへの道を歩む。30日に来日し、キャンプ前日の31日に報道陣に対応。自身のセールスポイントを奪三振力と捉える左腕は、笑みを浮かべながらタイトル獲得を思い描いた。「奪三振王を獲れれば、たくさん試合に投げて、たくさんイニングを投げられたという証拠にもなる。獲れたらうれしいですね」目標実現に十分なスペックを持ち合わせている。身長1メートル91の長身から投げ下ろす最速156キロの直