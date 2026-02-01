阪神ドラフト2位・谷端は人見知り克服で、宜野座キャンプ完走を目指す。新人7選手の中では唯一、沖縄先乗り合同自主トレに参加。充実の2日間を終えて「1日目に比べるとすごくいろんな先輩と会話もできている。自分自身、人見知りなので、しっかりコミュニケーションを取っていきたい」とうなずいた。この日はしっかり体を休めて初の春季キャンプへ向け、準備を整えた。「まだ力んでる部分があるので、しっかり自分のプレーを見