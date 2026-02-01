１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が１月３１日、沖縄県金武町で調整し、２月１日の春季キャンプ初日にブルペン入りすると明言した。「本来だったら入るタイミングではないが、新しいチーム、新しい環境というところで、いいスタートを切れるように」と説明。「その準備はしっかりできたと思っている」と順調さを強調した。この日かぶっていたキャップには片仮名で「イヌワシ」の文字。球団公式グッズ