梅野に木浪、投手陣でも岩崎、西勇、大竹、高橋ら実績ある選手とともに若手を具志川で預かる阪神・平田2軍監督は「若手の見本になる選手ばかり。彼らの練習はいい勉強になるはず」と投打のベテランが若手の刺激になることを期待した。ベテランの調整に関しては「みんな自分たちで分かっているはず。仕上げていくだけ」と信頼を寄せる一方で「キャンプは、もう勝負だし、競争なんだから」とベテラン以上に若手のアピールを求め