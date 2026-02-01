巨人・坂本勇人内野手が３１日、プロ２０年目の春に「今年はさらに『やらなきゃいけないな』という気持ちでスタートする」と決意を込めた。キャンプインを前にケガ防止を含めた自己管理を含めた上で、「しっかり自分を追い込めるところまで追い込んで」と１カ月の目標を設定。「レギュラーでも今の状況でも、毎年いい結果を出したい気持ちは変わらない」と表情を引き締めた。