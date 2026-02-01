日本ハム・新庄剛志監督（５４）が１月３１日、沖縄県名護市のエナジックスタジアム名護で、春季キャンプ前夜の恒例イベント「ＳＨＩＮＪＯスペシャルナイト２０２６〜夢をつかむものたち〜」を開催した。約２０００発の花火が夜空を彩った。優勝のみを目指す勝負の就任５年目。選手たちに真っ先に求めるのは自己犠牲の精神だ。宿舎でのミーティングでも強調。「チームが勝つために（自分が）犠牲になって戦うという気持ちを一