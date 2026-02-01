阪神・佐藤輝明内野手（26）が31日にキャンプ地の沖縄に入り、30日に球団と今季契約を結んだことを明かした。交渉が長期化したのは、佐藤が26年オフのポスティングシステム利用を求めたからだと考えられる。新人から活躍し2度の優勝に貢献。昨季は2冠を獲得した。これらの材料を盾にし、代理人を立てた下交渉で「今季終了後」の確約を迫ったとみるのが妥当だろう。実際、球団から言質を取れたかはブラックボックス。交渉決着