ＤｅＮＡに新加入する前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）の来日遅れについて、木村洋太球団社長（４３）が１月３１日、沖縄県宜野湾市で事情を説明した。来日手続きの過程で、パスポートとビザの紛失というアクシデントに遭っていたことが明らかになった。「本人が持っているものをなくしたわけではなく、新しく発行したものが領事館から本人に届く間で紛失されたということ」と、トラブルに見舞われていたと説明し