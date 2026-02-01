俳優で歌手の中村雅俊（７４）が初監督を務めた公開中の主演映画「五十年目の俺たちの旅」が３１日、都内で「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間」としてギネス世界記録に認定された。ドラマ「俺たちの旅」は１９７５年１０月５日に放送開始。映画は今年１月９日に公開されており、ドラマの初回放送日から映画の公開日までの５０年と９４日という期間が記録となった。きょう１日