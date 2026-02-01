阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１月３１日、沖縄県のチーム宿舎で会見し、同３０日に契約更改をしていたことを明かした。単年契約で今季年俸１億５０００万円から３億増の４億５０００万円＋出来高５０００万円を含めた総額５億円の大型契約でサインした。球団では０７年の金本知憲氏（５７）の２億９０００万円増を抜いて歴代最高昇給額。プロ入り６年目でも球団最高額となった。１２球団で大トリの更改と交渉は長期化したが、