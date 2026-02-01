阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝とカーソン・ラグズデール（２７）＝前ブレーブス＝の両投手が３１日、チームに合流した。奪三振率の高さが売りのルーカスは、ＮＰＢの外国人左腕初となる最多奪三振のタイトル獲得に意欲。身長２０３センチのラグズデールは、長身を生かして打者をねじ伏せる活躍へ意気込んだ。端正なマスクは終始、笑顔に満ちていた。ルーカスは３０日に来日してこの日、沖