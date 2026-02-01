阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール（２７）＝前ブレーブス＝とイーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝の両投手が３１日、チームに合流した。身長２０３センチのラグズデールは、長身を生かして打者をねじ伏せる活躍へ意気込んだ。身長２０３センチ、体重１０６キロ…文字通りの大型右腕・ラグズデールは「ここに来られてすごく幸せ。しっかりコンディションを整えて頑張っていきたい」と意気込んだ。その規