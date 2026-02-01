東京11R・白富士Sは2番人気ダノンシーマ（牡4＝中内田、父キタサンブラック）が豪快に差し切って3連勝。オープンクラス初勝利を挙げた。スタートを決め、道中は5番手を追走。抜群の手応えで直線を迎えると、しぶとく抵抗するヴィレムを力強い伸び脚で半馬身振り切った。勝ちタイムは1分57秒0。上がり3Fはメンバー最速の32秒7。鞍上の川田は「成長を感じるパドックと返し馬でした。（レースは）それ通りの成長した内容でした