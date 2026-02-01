２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。◇◇し烈な内野手争いに食らいつく若きファイターに期待したい。高卒３年目の百崎は宜野座組の野手では最年少の２０歳。藤川監督も「アグレッシブなバ