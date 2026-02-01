芝1400メートルの3歳リステッド競走の東京10R・クロッカスSは、1番人気オルネーロ（牡＝宮田、父サトノダイヤモンド）が好位から抜け出して2勝目。騎乗したルメールは「一生懸命過ぎる走りだったけどゴールまで伸びてくれた。1400メートルは良かった」と前走（萩S5着）からの2F短縮を勝因に挙げつつも「能力はあるけど、落ち着かないといけない。まだ自分の仕事を分かっていない」と課題を挙げた。