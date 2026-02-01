第７４回別府大分毎日マラソン（１日、大分市高崎山・うみたまご前発ジェイリーススタジアム着＝４２・１９５キロ）の招待選手会見が１月３１日、大分市内のホテルで行われた。２度目のマラソン挑戦となる“シン・山の神”こと黒田朝日（２１）＝青学大４年＝は、２０２８年ロサンゼルス五輪選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権獲得を宣言。箱根駅伝に調整のピークを置いていたことから本調子と