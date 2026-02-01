昨年11月22日に落馬負傷した幸英明（50）が31日、京都競馬場で約2カ月ぶりに戦列復帰。右鎖骨、左足のくるぶしに加えて両側の肋骨10本を骨折。そのうち3本が肺に刺さる大ケガを乗り越えて競馬場に戻ってきた。鞍上は「肺をやっていたので息の入りがどうかと思っていたが意外と大丈夫でした」といつもの笑顔。京都7Rのソルチェリア（牡3＝大根田）では鮮やかに逃げ切り、復帰初Vを飾った。「復帰初週からこんなに、いい馬に乗せ