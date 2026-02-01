「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で行われた。約３３０人が参加した断髪式で、先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）に止めバサミを入れられ、大銀杏に別れを告げた。涙はなかった。ざんばら髪となった伊勢ケ浜親方は「一人一人の思い出を考えていた。（まげが落ち）頭が