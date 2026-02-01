モンゴルの民族衣装をまとい、馬頭琴を演奏する篠崎さん。児童からは感嘆の声が上がった＝１月２９日、横浜市磯子区の洋光台第四小学校少年と馬の友情を描いたモンゴル民話「スーホの白い馬」を題材に、物語に登場する「馬頭琴」の演奏を織り交ぜる朗読会が１月２９日、横浜市磯子区の市立洋光台第四小学校で開かれた。同区在住のギタリスト篠崎洋子さんが、優しい語り口と柔らかな音色によって草原を駆け回る馬の情景などを表現