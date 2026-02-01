サウジCデー（14日、キングアブドゥルアジーズ）の1351ターフスプリントに参戦するパンジャタワー（牡4＝橋口）が31日、栗東坂路で4F57秒1〜1F13秒4の時計をマーク。橋口師は「落ち着きがあって、動きも良かった。体はひと回り大きくなり、スプリンター寄りの体形になったかな」と目を細めた。昨秋、豪遠征したゴールデンイーグルは5着。「千二がベストだと思っているので、距離短縮はいい。海外経験を経て、精神面も強くなっ