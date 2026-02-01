中日の新外国人サノーが31日、沖縄県北谷町で入団会見に臨み、チームを2011年以来15年ぶりのリーグ優勝へ導く意気込みを示した。「チームを1位にできるように。何本、何打点とかは言えないが一年通してやれれば結果は付いてくる。そのために今は食事コントロールしているんだ」身長1メートル96、126キロの規格外サイズで、愛称は「ゴリラ」。19年34発、21年30発の右の強打者だが、膝の故障で一昨年はエンゼルスで出場28試合