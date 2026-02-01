広島の1軍キャンプに参加する39選手が31日、宮崎・日南に入った。2年目で初めて1軍スタートとなる佐々木泰内野手（23）は「今年は1軍で全部出るという強い気持ちで来ている」と早くも1軍完走を宣言した。昨春のキャンプは青学大時代に痛めた左肩を考慮されて2軍で鍛えたスラッガー。横一線の競争から三塁の定位置奪取を目指す。きょう1日に12球団が沖縄、宮崎両県で一斉にキャンプインする。佐々木は初の1軍キャンプを前に、気