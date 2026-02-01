広島のドラフト3位・勝田（近大）は初の春季キャンプを前に「全部でアピールしたいけど、まずは声。元気に自分らしさを出していきたい」と意気込む。1月7日に入寮して以降、72キロの体重は75・5キロまで増量。「少しでも体重を増やしたかった。そこから筋肉に変わればいい」。身長1メートル63と小柄でも、スピードと堅守が自慢の二塁手。憧れの名手・菊池との定位置争いに向け「いろんなものを吸収したい。それを試合で発揮で