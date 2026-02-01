WBCを戦うオリックス・曽谷が、シーズンでのフル稼働を誓った。「（開幕に）出遅れたくないですし、そこ（フル稼働）を目指してやるだけです」前回大会に出場した選手に当時の経験談を聞いて対策する意欲を示しながらも、宮城については「彼は結構適当なので。まだ秘密にされています」と苦笑いした。この日の自主練習でもWBC球を用い、きょう1日からブルペン投球を予定。「早く実戦に投げさせてもらえるだけありがたい」と