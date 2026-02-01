サノーとともに入団会見に出席した中日のアブレウは「チームは違うが、2年ぶりに日本に戻ってくることができた。チームの勝利に貢献したい」と抱負を語った。西武で24年に52試合登板し、28セーブを記録するなどセットアッパー候補の一人。先発も可能だが「チームが救援でというのであれば喜んでやる」と力を込めた。