タレントのケンドーコバヤシ（５３）が３１日、フジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年８月に結婚し、すでに第１子男児が誕生していたことを公表した。関係者によると、お相手は一般女性という。番組ではタイ・バンコクでのロケを実施。ケンコバは後輩芸人の野性爆弾・くっきー！と合流し、タイトルにある「重大発表」をはぐらかし続けながらバンコク観光を堪能した。そして最後の最後、帰国