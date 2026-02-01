阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が３１日、初の春季キャンプで人見知りを克服することを誓った。球春に胸が高鳴る。新人の中で一足先に沖縄入りし、宜野座で行われた先乗り合同自主トレに参加。「人見知りなんで」と先輩だらけの空間に緊張しつつも、糸原や高寺と会話し、チームに溶け込む様子も見られた。「しっかりコミュニケーションを取っていきたい」と、ルーキーらしい初々しい表情で意気込んだ。