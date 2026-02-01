広島・島内は、選手会長として初めて臨む春季キャンプに向け、「自分のことももちろんですけど、チームのことも考えながらやっていきたい」と決意を新たにした。今回は新人5人が1軍スタート。「ケガが一番怖いと思うので、そこはしっかり僕らも見ていきたいと思う」とバックアップする構えだ。自身は直球の制球力アップをテーマに掲げ、精度向上に努めていく。