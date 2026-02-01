広島は首脳陣、選手が1次キャンプ地の宮崎・日南入り。新井貴浩監督は宿舎でのミーティングで「余計なことは考えず、グラウンドに立ったら100％野球に集中し、気を引き締めてやっていこう。今年こそ優勝するぞ」とナインに訴えた。「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用した疑いで、内野手の羽月容疑者が1月27日に逮捕。この日、改めて選手らに注意喚起を行った鈴木清明球団本部長は「本当に選手生命を失う。