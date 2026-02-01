２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。◇◇正遊撃手争いに身を置く熊谷に注目だ。１月は静岡県内で広島・菊池が主宰する合同自主トレに５年連続で参加した。守備は基本動作を反復。昨季無失