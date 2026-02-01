少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』。2月1日（日）は、東京・調布編第2回。前回のオンエアでは、華丸の希望通り、「元祖 札幌や」さんで麺・味噌ラーメン（550円）をいただいた。 ©️ABCテレビ 「元祖 札幌や」さんの味に大満足&満腹の華大は、今回のゲスト・矢田亜希子を迎え、映画の撮影場やロケ地が記された地図の前でオープニングト