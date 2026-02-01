演歌歌手の藤あや子（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。好きだった歌手を明かし、演歌歌手になるとは思わなかったと明かした。秋田県出身の藤は、「子供の頃から民謡の手踊りの踊り子だった」と言い、歌については「山口百恵さんが好きだったから、演歌なんか聴いたことなくって。だから、演歌歌手になるという未来予想図はひとかけらもなかった」と語った。高校卒業後「21歳の時に