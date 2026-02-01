CDO（チーフ・デザイン・オフィサー）とはどのような人物像であるべきか。その問いに対し、NECでCDOを務める勝沼潤氏は、「深さ・幅・高さ」という三つの軸で仮説を立ててきた。本稿では、その仮説を携え、企業の経営者やデザイン部門のトップ、専門家など12人との対話を通じて得た学びを振り返る。対話を重ねる中で見えてきたのは、「深さ」は決して単一の能力ではなく、思想、プロセス、実装、主体性、そしてアウトプットの届け