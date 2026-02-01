熊本・大津で2次キャンプ中の北海道コンサドーレ札幌。新シーズンとなる百年構想リーグ開幕まで残り一週間前となる1日、大分トリニータとの最後の実戦に挑みます。沖縄キャンプでの2週間は守備の立て直しを中心に行ってきた川井健太監督。この熊本キャンプでは目指す攻撃的なサッカーのクオリティ向上を目指しトレーニングを積んできました。今までキャンプで積み上げてきた成果を26‐27シ